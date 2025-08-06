Rețelele sociale sunt invadate de mituri despre detoxifiere. Iată de ce nu e bine să le încerci

În ultima perioadă, rețelele sociale au fost invadate de diverși influenceri care recomandă utilizarea unor așa-zise suplimente cu rol în detofiere care, printre altele, au și efecte deparazitante.

Acești influenceri vorbesc despre faptul că oamenii sunt infectați cu paraziți intestinali fără să știe, iar amestecurile din plante și clisleme cu aceste suplimente i-ar putea ajuta pe cei care îi urmăresc să scape de paraziți. Cu toate acestea experții în sănătate publică trag un semnal de alarmă și le recomandă utilizatorilor de rețele sociale să nu dea curs acestor indicații care nu au la bază studii și certificări de specialitate.

Una dintre influencerițele cu cea mai mare priză la public este Kim Rogers, autointitulată și „Regina Viermilor”. Și-a obținut popularitatea după ce a postat un videoclic pe TikTock după ce a povestit cum a scăpat de paraziții intestinali care i-au dat organismul peste cap. Acum ea vinde propriile sale remedii „naturale”.

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că utilizarea acestor recomandări este periculoasă pentru organismul uman.

„Aceste curățări sau cure de detoxifiere pretind că pot scăpa organismul de viermii intenstinali. Niciunul dintre aceste produse promovate nu este aprobat de Administrația de Alimente și Medicamente ca tratament pentru infecțiile parazitare” susține dr. Leana Wen, medic urgentist, expertă în sănătate publică și profesoară asociată a Universității George Washington.

Mai mult, specialista recomandă oamenilor care urmăresc astfel de video-uri pe rețelele sociale să ceară sfatul specialiștilor pentru a vedea dacă, într-adevăr, au sau nu probleme de sănătate legate de paraziții intestinali.

„Dacă cineva consideră că are suspiciuni sau simptome din acest punct de vedere, este bine să meargă la medic. Analizele medicale vor sugera dacă sunt sau nu probleme” a mai spus dr. Wen.