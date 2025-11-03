REȚETA SĂNĂTOASĂ Creveți sote cu usturoi și lâmâie, pentru un boost de sănătate

Continuăm seria dezvăluirilor noastre despre ingrediente și rețete sănătoase, cu un preparat inspirat din meniul mediteraneean: creveții sote cu usutori și lămâie. Iată de ce ingrediente aveți nevoie, cum se prepară și, mai mult decât atât, ce beneficii au pentru organism.

Creveții reprezintă un aliment foarte căutat, mai ales de persoanele care vor să slăbească și care vor să mănânce sănătos. Sunt bogați în proteine slabe, acizi grași omega-3 și vitaminele B12 și D, ajutând la menținerea sănătății inimii.

Creveții sote cu ustoroi și lămâie sunt recomandați atât pentru masa de prânz, cât și pentru cea de seară. Pentru preparae aveți nevoie de creveți decorticați, usturoi, ulei de măsline, zeamă de lămâie, pătrunjel proaspăt, sare și piper.

Modul de preparare este foarte simplu și presupune să călești usturoiul în ulei de măsline, adaugi creveții și îi gătești 3-4 minute până devin roz, apoi torni zeama de lămâie și presari pătrunjelul tocat. Mai lași preț de două minute la foc mic, apoi îi poți servi.