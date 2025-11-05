REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum să prepari acasă pâinea keto

Dacă ești în căutarea unui produs alimentar prietenos cu silueta, pâinea keto poate fi o alternativă. Este ușor de pregătit și poate fi făcută în propria bucătărie.

Pâinea keto se prepară din făină de migdale, cocos sau semințe de in. De asemenea, pentru a pregăti pâine keto trbuie să adaugi ouă, unt sau ulei de cocos. Beneficiile pe care le are pâinea keto sunt multiple. Menține glicemia stabilă și susține pierderea în greutate.

Pâinea keto are aport scăzut de carbohidrați

Datorită ingredientelor sale, pâinea keto e potrivită pentru diete pentru că are nu nivel scăzut de carbohidrați.

Pentru a pregăti acest preparat ai nevoie de următoarele ingreindente:

200 de gram de făină de migdale

4 ouă

2 linguri de unt topit sau 2 linguri de ulei de cocos

1 plic de praf de copt

1 linguriță de sare

Semințe de in sau de dovleac, pentru mai multă aromă

Toate aceste ingrediente se amestecă cu ouăle bătute, apoi compoziția se introduce la cuptorul încălzit la 180 de grade. Se ține la copt preț de 40 de minute.