O salată poate fi mult mai mult decât o garnitură ușoară. Cu ingredientele potrivite, devine un fel principal hrănitor, echilibrat și plin de savoare. Mai jos găsești o variantă simplă, versatilă și ușor de adaptat în funcție de preferințe.

Ingrediente pentru salata sățioasă și sănătoasă

Pentru o salată sățioasă, ai nevoie de trei elemente esențiale: o bază de legume proaspete, o sursă de proteine și un ingredient consistent care aduce energie de durată.

Baza de legume Alege frunze verzi precum spanac, rucola, salată iceberg sau mix de baby greens. Completează cu legume crocante: castravete, ardei, roșii cherry, morcov sau ridichi. Acestea aduc fibre, vitamine și prospețime.

Proteinele Pentru a transforma salata într-un fel principal, adaugă o sursă de proteine: piept de pui la grătar, ton, ouă fierte, năut copt, tofu sau brânză feta. Proteinele mențin senzația de sațietate și echilibrează masa.

Ingredientele consistente Include carbohidrați de calitate: quinoa, orez brun, paste integrale sau crutoane din pâine integrală. Poți adăuga și grăsimi sănătoase precum avocado, semințe de dovleac, nuci sau ulei de măsline extravirgin.

Dressingul Un dressing simplu, făcut în casă, pune totul în valoare. Combină ulei de măsline cu zeamă de lămâie sau oțet balsamic, sare, piper și, opțional, muștar sau miere pentru echilibru.

Mod de preparare

Spală și usucă bine frunzele verzi, apoi așază-le într-un bol încăpător. Taie legumele în bucăți potrivite și adaugă-le peste baza de frunze. Încorporează proteina aleasă, fie că este tăiată, fărâmițată sau întreagă, în funcție de tipul ei.

Adaugă ingredientul consistent, precum quinoa sau crutoanele, pentru a oferi textură și energie. Toarnă dressingul chiar înainte de servire și amestecă ușor pentru a distribui aromele uniform. La final, poți presăra semințe, ierburi proaspete sau puțină brânză pentru un plus de gust.