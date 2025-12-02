REȚETA SĂNĂTOASĂ De ce să folosești muștarul oricum, oricând

Specialiștii recomandă includerea muștarului în alimentație pentru că poate susține un stil de viață echilibrat. Are un conținut scăzut de calorii, de aceea este un condiment ideal pentru persoanele vor să scadă consumul de grăsimi sau pe cel de sosuri bogate.

Muștarul este un aliment simplu, dar efectele sale benefice sunt cunoscute de sute de ani. Semințele sale conțin compuși naturaliu ce ar putea reduce inflamațiile și ameliora durerile musculare sau articulare.
De asemenea, pentru că ar putea stimula secreția sucurilor gastrice, poate ajuta la metabolizarea alimentelor mai grele. De asemenea, un consum regulat de muștar ar putea contruibui la o digestie mai rapidă și confortabilă.

De asemenea, muștarul pare să aibă și efecte antioxidante. Muștarul conține vitamine din complexul B, seleniu și magneziu, elemente care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Antioxidanții joacă un rol esențial în menținerea sănătății inimii și a sistemului imunitar. Mai mult, unele studii arată că muștarul poate stimula metabolismul, sprijinind arderea caloriilor într-un ritm mai eficient.

