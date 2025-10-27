REȚETA SĂNĂTOASĂ: Fulgii de ovăz, potriviți la micul dejun și nu numai

Fulgii de ovăz au devenit un ingredient tot mai popular în bucătăriile din întreaga lume, datorită valorii lor nutritive și a versatilității. Bogat în fibre, proteine și vitamine din complexul B, ovăzul este o alegere excelentă pentru un stil de viață echilibrat. Indiferent dacă îi preferi la micul dejun, în deserturi sau în gustări rapide, există o mulțime de rețete cu fulgi de ovăz pe care le poți încerca acasă.

Una dintre cele mai simple și iubite preparate este terciul de ovăz, cunoscut și sub numele de „oatmeal”. Se prepară ușor, prin fierberea fulgilor de ovăz în lapte sau apă, apoi se adaugă fructe proaspete, semințe, miere sau scorțișoară pentru un plus de aromă. Este un mic dejun consistent, care oferă energie pentru întreaga dimineață.

Dacă preferi ceva rece și rapid, poți opta pentru „overnight oats” – fulgi de ovăz lăsați la înmuiat peste noapte în lapte, iaurt sau băuturi vegetale. Dimineața, se adaugă fructe de pădure, banane, nuci sau unt de arahide. Este o variantă perfectă pentru cei care nu au timp să gătească dimineața, dar vor o masă nutritivă.

Fulgii de ovăz pot fi folosiți și în rețete de biscuiți, brioșe sau batoane energizante. Combină-i cu banane pasate, miere, stafide și puțină scorțișoară, apoi coace compoziția câteva minute – vei obține o gustare sănătoasă, fără zahăr rafinat. De asemenea, pot înlocui parțial făina în clătite sau în chiftele, oferind o textură moale și un gust ușor dulceag.

Pentru o masă sărată, încearcă o budincă de ovăz cu legume, ou și brânză. Se prepară rapid și poate fi o alternativă interesantă la omletă. Fulgii de ovăz pot fi adăugați și în smoothie-uri pentru un plus de consistență și sațietate.