REȚETA SĂNĂTOASĂ Ingredientele care transformă mămăliga într-una dietetică

Mămăliga poate fi considerată o alternativă alimentară mai sănătoasă, doar că recomandarea nutriționiștilor este să fie consumată în cantități mici pentru că este bogată în carbohidrați. Ei bine, există însă și alternativa unei mămăligi fără prea mulți carbohidrați. Iar secretul preparării ei stă în ingrediente.

Pentru a pregăti o mămăligă dietetică, primul pas este reprezentat de utilizarea făinii de mălai măcinată fin. Făina de mălai fin se gătește mai repede și face mămăliga mai pufoasă. De asemenea, trebui acordată atenție și cantității de apă pe care o utilizăm. Mămăliga dietetică este mai moale, deci trebuie pusă mai multă apă decât la una obișnuită.

De asemenea, pentru transformarea mămăligii într-una dietetică este recomandat să nu adăugați produse cu un conținut caloric ridicat așa cum sunt untul sau smântâna. În locul lor, se poate adăuga lapte degresat, dar în cantități mici.

Contează de asemenea și timpul de pregătire, precum și modul în care mămăliga este amestecată. Amestecă mămăliga astfel încât să nu formeze cocoloașe și să fii nevoit să adaugi grăsimi suplimentare.

Pentru un plus de aromă, dar fără exces caloric, poți adăuga ierburi aromatice precum cimbru sau busuioc, iar dacă îți dorești o variantă cu proteine, o poți combina cu iaurt grecesc slab sau brânză slabă de vaci.

