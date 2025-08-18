Rezultatele campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”

În perioada 11-16 august, în stațiunile din sudul litoralului Mării Nere s-a desăfșurat campania preventivă de sănătate publică „Asumă-ți să fii sănătos”. Această campanie a fost realizată de UMF „Carol Davila”, în parteneriat cu MApN, DSP Constanța și medici specialiști și rezidenți.

La standurile amplasate în stațiunile Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn și în Mangalia au acordat îngrijiri medicale 46 de medici voluntari. Consultațiile au cuprins screening melanom, screening sindrom metabolic, screening osteoporoză, evaluări spirometrice, precum şi evaluarea stării de nutriţie a copiilor în corelaţie cu anumite variabile socio-economice şi familiale.

„Din numărul total al consultaţiilor, 1.544 au fost consultaţii dermatologice pentru screening melanom, 699 consultaţii pediatrice, 977 consultaţii pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.328 de consultaţii pentru screening sindrom metabolic şi 670 de consultaţii pentru screening osteoporoză” potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

Campania „Asumă-și să fii sănătos” a ajuna anul acesta la a cincea ediție și în toată această perioadă, organizatorii au oferit peste 16 mii de consultații turiștilor.