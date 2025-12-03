Risc epidemiologic în cele cinci spitale afectate de criza apei din Prahova. Măsurile dispuse de Alexandru Rogobete

În județele Prahova și Dâmbovița peste 100.000 de oameni nu au apă potabilă. Situația afectează și activitatea a cinci unități medicale din Prahova care au fost obligate să suspende internările.

Ministerul Sănătății a desfășurat ieri o vizită de lucru în județul Prahova și a decis ca pacienții internați în cele cinci spitale din județ, afectate de criza apei, să fie transferați către spitalele de urgență din București. Spitalele afectate sunt Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băcoi și Spitalul de Pneumologie Breaza

”În toate aceste spitale avem un total de 378 de pacienți, iar activitatea medicală este susținută de 1260 de angajați. Iar pentru că Spitalul Județean din Ploiești a preluat toți pacienții din aceste zone, toate urgențele medicale, am convocat această celulă de urgență la Ministerul Sănătății, în care am inclus Spitalul Universitar, Bagdasar, Floreasca, Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii, care vor răspunde nevoii de transfer în cazul în care se va impune pentru pacienții din județul Prahova și, sigur, vor asigura urgențele în cazul în care apare o urgență cu victime multiple sau, sigur, este nevoie de transferul imediat al unor pacienți din județ” a declarat, în exclusivitate pentru Cotidianul.ro, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Lipsa apei potabile a generat o alertă de sănătate publică, fiind luate măsuri care vizează suplimentarea stocurilor de apă îmbuteliată din aceste spitale.

„Este o alertă de sănătate publică în acest moment, pentru că discutăm de un număr mare de pacienți și un număr mare de spitale care sunt afectate. Am dispus, de asemenea, suplimentarea cu peturi, cu apă îmbuteliată pentru pacienți și pentru personalul medical din cele cinci spitale, pe lângă apa menajeră pe care o asigură ISU, și situația este monitorizată. Mai mult decât atât, pentru că există un risc epidemiologic în momentul de față în aceste spitale, Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății monitorizează, împreună cu DSP, încărcătura microbiană” a mai spus Alexandru Rogobete, pentru aceeași sursă.