Risc „foarte scăzut” pentru Europa, privind infectarea cu Ebola

Comisia Europeană a dat asigurări că riscul de infectare cu Ebola în Europa este „foarte scăzut”.

“Ştim că bolile nu se opresc la graniţe, iar acest lucru este valabil şi în cazul virusului Ebola”, a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului european, Eva Hrncirova, în cadrul unei conferinţe de presă.

OMS a declanșat o alertă sanitară internațională pentru a face față noii epidemii de Ebola din Republica Democratică Congo.

„Se organizează un pod aerian umanitar, aşa că vom transporta în curând acolo materiale esenţiale: medicamente, echipamente de protecţie, materiale pentru combaterea infecţiilor, corturi, tot ce au nevoie” au mai spus reprezentanții Comisiei Europene.

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de mortală, dar virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, în cazul Covidului sau rujeolei.