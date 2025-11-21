Riscurile montării eronate a implanturilor dentare VIDEO

În anii de început ai reabilitării dentare cu ajutorul implanturilor, exista riscul ca articulația temporo-mandibulară să fie afectată. Din fericire, datorită evoluției tehnologice, medicii stomatologi susțin că astfel de riscuri s-au diminuat considerabil.

„Montarea incorectă a implanturilor poate afecta sănătatea articulației temporo-mandibulare. Există acest risc, iar după începutul erei implanturilor, plasare lor era efectuată fără să se urmărească aceste considerente de reabilitare sau reconstrucție osoasă înainte și astfel rezultau poziționări deficitare care, din cauza faptului, că din punct de vedere tehnologic lucrurile nu arătau atât de bine ca acum, nu puteau fi reabilitate corect și complet” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Protocoalele pe care medicii stomatologi le utilizează astăzi în privința montării implanturilor dentare diminuează semnificativ astfel de riscuri. Procedura implică reabilitarea osoasă, dacă este cazul, și abia apoi montarea implanturilor dentare.

„Astăzi, însă, când tehnologia permite, deja vorbim despre reabilitări complexe ce permit reconstrucții oasoase, pentru că să ne amintim că dacă este vorba despre un defect osos, nu se pot plasa implanturi. Deci osul trebuie reconstruit și abia după aceea, la 6 sau 9 luni se poate face reabilitarea finală” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.