Robot pentru chimioterapie la Spitalul Județean Bistrița. Mesajul lui Alexandru Rogobete față de această investiție

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița este printre puținele unități medicale din țară care beneficiază de un robot a cărui misiune este de a prepara citostaticele administrate pacienților oncologici internați în cadrul unității medicale.

Echipamentul medical a fost achiziționat în baza unui proiect cu finanțare europeană inițiat de Consiliul Județean Bistrița și a costat 22,65 milioane de lei. Mai mult, secția Oncologie a unității medicale a beneficiat și de alte echipamente medicale care vor ajuta în diagnosticarea cancerului, dar și în administrarea unui tratament eficient. Față de echipamentul robotic achiziționat a avut o reacție publică și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„În oncologie, asta înseamnă siguranţă mai mare, timp câştigat şi speranţă reală pentru cei care luptă cu boala. Felicit echipa de conducere a spitalului, pe primarul Lazany Gabriel şi pe preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, pentru viziunea şi determinarea cu care dezvoltă sănătatea în judeţ. Vom sprijini în continuare astfel de iniţiative” a comentat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

