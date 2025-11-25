Robotul chirurgical ROSA la Spitalul Clinic Județean Bistrița-Năsăud

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița-Năsăud a fost dotat cu al doilea sistem de chirurgie robotică, destinat secției Ortopedie.

Robotul ROSA a costat 9,94 milioane de lei, iar finanțarea a fost asigurată de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

„Cu o acuratețe milimetrică și planificare computerizată în timp real, acest robot permite medicilor să efectueze artroplastiile de genunchi cu o precizie care depășește limita ochiului uman. Astfel, în sala de operație, tehnologia și chirurgia devin o singură echipă. Alături de robotul Da Vinci, robotul ROSA Zimmer nu este doar un robot, ci un partener de încredere în fiecare procedură, oferind precizie și siguranță la nivelul următor. Fiecare implantare devine mai predictibilă, fiecare genunchi mai bine aliniat, fiecare pacient mai aproape de o viață fără durere” a precizat Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Anul trecut, aceeași unitate medicală a fost dotată cu un echipament de chirurgie robotică Da Vinci.