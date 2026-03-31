ROGEN, proiect în premieră pentru sănătatea românilor VIDEO

ROGEN este numele unui proiect ce urmărește să schimbe radical modul în care se face prevenția bolilor de inimă în România. Proiectul presupune realizarea de secvențieri genetice, folosind un grup țintă de 5000 de persoane. La final, medicii vor să afle cât de mult influențează moștenirea genetică, dar și factorii de mediu apariția afecțiunilor cardiovasculare.

„Este un proiect foarte important pentru zilele noastre. În ultima vreme vorbim despre prevenție și prin toate lucrurile pe care le facem încercăm să schimbăm această paradigmă astfel încât omul în loc de a interveni atunci când are o problemă, să schimbe perspectiva și să fie mai pro activ și să intervină practic, prevenind problemele” susține dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Din grupul țintă vor face parte 5000 de persoane din România.

„Proiectul ROGEN este important pentru că e primul mare proiect din sănătatea românească ce își propune să schimbe modul în care trebuie făcută medicina în România. Vorbim practic de necesitatea de a afla bagajul genetic pe care îl avem noi ca popor prin secvențierea a 5000 de subiecți prezumtiv sănătoși să vedem ce fond genetic au ei și prin urmărirea unui subgrup dintre aceștia, prin expunerea la tot ce ne înconjoară, factorii de risc tradițional, să vedem cum apar bolile de inimă. Odată ce vom reuși să avem acești algoritmi vom schimba practic modul de evaluare a riscului unei persoane de a face boala” mai spune dr. Ștefan Busnatu medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.