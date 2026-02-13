Rogobete: Nu voi aviza Ordonanța de Urgență decât dacă sistemul medical este exceptat de la tăierea cu 10%

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reiterat ideea că se opune măsurii Guvernului României de a diminuna veniturile din sectorul bugetar cu 10%, această decizie impactând în mod direct și sistemul sanitar.

Oficialul a declarat că dacă nu va aviza Ordonanța de Urgență a Guvernului prin care se va legifera această măsură.

„Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem. Pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte. Pe de altă parte, deficitul de personal din sistemul de sănătate este unul arhiconoscut, atât în componenta de medici, dar şi asistente, îngrijitoare, chimici, biochimici, mă rog, întreg personalul medical are o problemă din acest punct de vedere. Gărzile, şi ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, noi plătim, sau tariful de gardă pe care îl plătim în anul 2026 este de fapt calculat la anul 2017” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Proiectul de lege privind măsurile administrative ce trebuie aplicate pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale a fost publicat, pentru transparență, de către Ministerul Dezvoltării.

Actul normativ prevede o scădere de 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală, dar și reducerea posturilor ocupate în cadrul administrațiilor locale.