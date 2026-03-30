Rogobete: Spitalele nu mai pot fi sustenabile decât dacă oferă servicii medicale adaptate zonei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, că judeţul Prahova este primul care face paşi către realizarea unui consorţiu administrativ, prin preluarea de către Consiliul Judeţean (CJ) a Spitalului Căi Ferate din subordinea Ministerului Transporturilor şi preluarea de la Primărie a Spitalului de Pediatrie Ploieşti.

”Vremurile în care fiecare era cu spitalul lui, fiecare avea viziunea proprie, chiar dacă unele spitale erau la distanţă foarte mică unele de altele, au trecut. Spitalele nu mai pot fi sustenabile decât dacă oferă servicii medicale adaptate zonei, regiunii, adaptate nevoilor reale ale pacienţilor dintr-un areal. De aici a venit ideea de a uni administrativ unităţile sanitare, de a reorganiza serviciile care sunt oferite, de a dezvolta ambulatoriile de specialitate, de a dezvolta spitalizarea de zi şi de a nu mai dubla anumite servicii care se oferă în clădiri la distanţă mică, dar cu coordonatori diferiţi, pentru că nu este sustenabil nici din punct de vedere financiar şi nici din punctul de vedere al resursei umane şi s-a văzut acest lucru”, a declarat Alexadnru Rogobete, luni, într-o conferinţă de presă la Ploieşti.

Ministrul a amintit că a fost cel care a susţinut dezvoltarea conceptului de consorţiu administrativ şi introducerea acestuia în Legea Sănătăţii încă de pe vremea când deţinea funcţia de preşedine al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

Rogobete a făcut aceste afirmaţii în condiţiile în care, luni, Consiliul Judeţean Prahova a votat şi a anunţat preluarea Spitalului CF Ploieşti de la Ministerul Transporturilor şi a Spitalului de Pediatrie de la Primăria Ploieşti, mutarea administrativă fiind făcută pentru asigurarea unei conduceri unitare la respectivele centre medicale.