Atunci când ajunge în cabinetul unui medic stomatolog, fiecărui pacient i se propune un plan de tratament. Rolul planului de tratament este acela de a-l ajuta pe pacient să înțeleagă de ce intervenții are nevoie. Aceste informații sunt necesare pentru ca pacientul să înțeleagă importanța sănătății orale.

Menținerea sănătății orale se face cu ajutorul consultației din cabinetul medicului stomatolog. În urma interacțiunii dintre medic și pacient, se propune un plan de tratament. Planul de tratament conține toate tipurile de inrervenții de care va beneficia pacientul.

Rolul planului de tratament pentru pacient

Prin planul de tratament, medicul explică pacientului care sunt investigațiile și intervențiile ce-i vor fi efectuate. Planul de tratament este personalizat și diferă de la un pacient la altul. Prin această consultație inițială, este necesar să se creeze o conexiune între medic și pacient. Medicul stomatolog oferă informații despre tratamentele necesare, iar pacientul are încredere în planul de tratament propus.

„Cel mai important, din punctul meu de vedere, este ca în timpul consultației inițiale este să se creeze o legătură dintre medic și pacient. Adică pacientul să găsească pe cineva căruia să-i pese de el și să nu i se spună că are nevoie de anumite intervenții, doar de dragul de a i se face un anumit tratament„ a explicat Octavian Munteanu, medic stomatolog, specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dent, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Onestitate și empatie în sănătatea orală

În momentul în care a fost stabilit planul de tratament, medicul trebuie să fie onest cu pacientul. De asemenea, medicul stomatolog trebuie să arate empatie fiecărui caz. Această relație dă încredere pacientului și-l ajută să înțeleagă ce trebuie să facă pentru sănătatea orală. Prin empatia manifestată, pacientul devine cooperant și va veni periodic la cabinetul stomatologic pentru controale.

„Este foarte bine ca medicul să explice cât mai realist situația în care se află pacientul și să fie sinceritate de ambele părți. Și, bineînțeles, să fie empatie din partea medicului” mai spune Octavian Munteanu, medic stomatolog, specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dent, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.