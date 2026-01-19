Român aflat în Spania, rănit ușor în tragicul accident feroviar

Ministerul Afacerilor Externe precizează că un român s-a aflat într-unul din trenurile implicate în accidentul feroviar petrecut în Spania. Din fericire, bărbatul a suferit răni ușoare, iar în prezent este externat din spital. MAE arată că până la această oră nu au fost primite cereri pentru asistență consulară.

„Confirmăm că reprezentanţii Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetăţean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit uşor şi starea sa este bună, fiind deja externat” potrivit unei comunicari a MAE.

MAE a informat, luni, că, prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba şi a întreprins demersuri în regim de urgenţă pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate.