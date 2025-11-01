România a plătit peste 11 milioane de euro pentru tratamentul marilor arși în străinătate, începând cu tragedia „Colectiv”

România și-a dat seama că nu poate trata pacienții cu arsuri foarte grave în momentul tragediei „Colectiv”, când a fost obligată să transfere pacienți în străinătate pentru a-i salva. De la acel moment și până în prezent țara noastră nu a fost capabilă să construiască un centru medical potrivit pentru acești pacienți. În deceniul scurs de la cumplitul incendiu produs în clubul Colectiv, țara noastră a plătit peste 11 milioane de euro pentru tratamentul marilor arși peste hotare.

Jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă a analizat situația plăților efectuate de Casa Națională de Sănătate pentru tratamentul marilor arși în străinătate, într-un amplu articol publicat pe agenția News.ro, pe care-l puteți citi aici.

Ancheta jurnalistei conține date furnizate, în mod oficial, de Casa Națională de Sănătate. Din cei peste 11 milioane de euro plătiți în 10 ani, 7 milioane au fost plătiți în ultimii trei ani.

În țara noastră nu există un centru de mari arși, deși eforturi pentru construcția unei astfel de unități s-au făcut sau măcar s-a vorbit public despre ele în repetate rânduri.

„Având în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România au dreptul la libera circulaţie şi la servicii medicale pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii europene/Spaţiului Economic European /Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.