România, rată scăzută a vaccinări împotriva rujeolei. Ce spune Alexandru Rogobete

Un raport al Salvați Copiii România arată că țara noastră înregistrează o rată scăzută a vaccinării împotriva rujeolei, oamenilor fiindu-le teamă din cauza efectelor adverse ale vaccinului. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, consideră că această atitudine apare din cauza dezinformării pe tema vaccinării.

Dezinformarea poate fi combătută prin campanii de informare corectă, completă și continuă, susține oficialul.

„Campaniile de informare derulate de Ministerul Sănătății în ultimele șase luni exact pe acest lucru se axează, și anume, pe componenta de screening și prevenție, atât de importantă, unde este inclusă și vaccinarea. Eu cred că dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare corespunzătoare, cu o informare completă, corectă și continuă, astfel încât oamenii să poată să înțeleagă beneficiile și impactul pozitiv al vaccinării” a declarat Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Întrebat ce le-ar transmite părinților, având în vedere că sunt medici care în mediul online nu susțin vaccinarea, ministrul a răspuns că ar trebui să se informeze din surse credibile, nu de pe TikTok.

„Medicina nu se face cu apă, aer și energie, așa cum cred unii. Le-aș transmite să asculte sfatul medicilor din cabinetele medicale, fie că sunt medici de familie, fie pediatri și aici ne bucurăm totuși de sprijinul profesioniștilor în sănătate, care susțin măsurile de vaccinare și de prevenție în general” a mai spus Ministrul Sănătății, potrivit sursei citate.