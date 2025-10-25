România, țara cu doar 35 de paturi pentru arșii medii. Marii arși, trimiși în străinătate

Invitat în cadrul emisiunii Insider Politic, moderată de jurnalistul Sebastian Zachmnn, faptul că în spitalele din țara noastră există doar 35 de paturi pentru arșii medii, în timp ce pacienții cu arsuri grave sunt transportați în străinătate pentru tratament.

Mai mult, ministrul Sănătății a precizat că în 7 ani țara noastră nu a făcut demersuri pentru a construi spitale pentru marii arși.

„Timp de aproape şapte ani statul român nu a fost în stare să construiască un spital de mari arşi” a precizat Alexandru Rogobete.

Pentru pacienții cu arsuri grave singura soluție pentru a primi tratamentul adecvat rămâne transferul către spitalele din Occident. În momentul de față primele trei centre specializate să asigure tratament marilor arși, de la Timișoara, Târgu Mureș și din cadrul Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu” din București, sunt în construcție.