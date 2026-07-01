România, țara în care oamenii nu știu să acorde primul ajutor VIDEO

Conform statisticilor oficiale, 80% dintre români nu știu să acorde primul ajutor sau cum să intervină într-o situație de urgență. Statistica este îngrijorătoare, în contextul în care zeci de mii de oameni mor anual pentru că nu au primit primul ajutor.

„Peste 80% dintre români nu ştiu să acorde primul ajutor. Este o statistică alarmantă, având în vedere populaţia României. De asemenea, peste 70.000 de români mor anual pentru că nu primesc primul ajutor la timp. Dacă mai multă lume ar fi instruită în metode şi tehnici de primul ajutor, sunt sigur că mai mulţi ar avea curajul să intervină. Ultimele statistici ne arată că mai mult de jumătate din populaţie nu intervine şi paralizează în situaţii critice, în astfel de situaţii pentru că nu ştiu să acorde primul ajutor, nu ştiu ce să facă, nu ştiu cum să reacţioneze” susține Gabriel Alexandru Streinu, specialist în managementul dezastrelor, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

El a precizat că afecţiunea cea mai întâlnită în această perioadă este insolaţia.

“Cred că cea mai întâlnită afecţiune în momentul de faţă este insolaţia. Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în momentul de faţă în Europa. Vorbim despre temperaturi extreme. În Germania s-au topit semafoarele, în Italia, în Franţa. Este totuşi o afecţiune care ameninţă viaţa. Corpul supraîncălzit reacţionează. Bineînţeles că se poate ajunge chiar şi la deces. Pe lângă asta, avem parte de accidentele de la mare, traumatisme, pierderea stării de conştienţă, leşinul, un simplu leşin pe plajă, faptul că stăm îndelungat la soare, faptul că consumăm alcool, consumăm substanţe interzise, mergem şi ne aventurăm în apă”, a arătat Gabriel Alexandru Streinu.