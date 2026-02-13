Românii, mari amatori de tutun. Medic: Mesajul e clar, nu fumați

Deși riscurile pe care le are pentru sănătate sunt imense, tot mai mulți oameni din România fumează. Îngrijorătoare sunt statisticile și în rândul adolescenților care devin fumători activ, la scurt timp după ce fumează pentru prima dată.

„Dacă ne referim la fumatul clasic, unde arderea este o problemă, aproximativ 27,4 % dintre români fumează, consumul fiind de aproximativ 20 de țigări pe zi. Undeva tinerii sunt afectați, pentru că 20% dintre ei devin fumători activi” spune dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Riscurile pe care fumatul le are sunt imense, iar cea mai gravă afecțiune pe care o provacă este cancerul pulmonar.

„Țigările au multe riscuri și nu mă opresc doar la cancerul pulmonar. Mesajul este clar, nimeni nu ar trebui să se apuce de fumat” a atrage atenția dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.