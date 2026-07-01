Sănătatea orală în sarcină. Ce probleme dentare pot avea viitoarele mămici VIDEO

Sarcina este un moment special din viața fiecărei femei, însă această perioadă aduce cu sine o serie de schimbări la nivelul organismului. Modificările vizează și sănătatea orală.

La nivelul dinților și gingiilor, apare o sensibilitate cauzată de schimbările hormonale specifice perioadei de sarcină. Un control la medicul stomatolog va rezolva însă toate aceste situații, fără ca sănătatea mamei și a viitorului bebeluș să fie afectată.

Cea mai comună problemă stomatologică care apare la femeile însărcinate, pe fondul modificărilor hormonale, este gingivita în sarcină.

„Într-adevăr, există multe schimbări, printre care amintim și cele hormonale, care au impact asupra cavității orale. Astfel, gingia suferă modificări de formă și de volum și este mai vulnerabilă în fața bacteriilor. Această gingivită specifică sarcinii poate afecta până la 70% din viitoarele mămici”, susține dr. Mihaela Vezeanu, medic stomatolog Stomatologie pediatrică DENT ESTET 4 KIDS, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mai mult, grețurile matinale care apar în primul trimestru de sarcină pot, de asemenea, să afecteze dantura. Apare fenomenul de eroziune dentară cauzat de creșterea acidității la nivelul cavității bucale.

„Și perioada din primul trimestru de sarcină poate influența sănătatea orală. Se pot întâmpla eroziuni dentare din cauza acidității crescute care apare în momentul vărsăturilor. Pot eroda fețele posterioare ale fețelor” mai spune dr. Mihaela Vezeanu, medic stomatolog stomatologie pediatrică DENT ESTET 4 KIDS, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.