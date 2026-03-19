Sănătatea orală la copii. Expert INSP: „Aproape 50% dintre copii au carii”

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Un studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în școlile și grădinițele din România, pe un eșantion de 37.000 de copii, arată că jumătate dintre participanții la această cercetare au probleme dentare.

„INSP a finalizat un studiu cu ajutorul medicilor din rețeaua școală legat de sănătatea orală a copiilor de 0 – 14 ani. Și am examinat 37.000 de copii. Rezultatele au fost îngrijorătoare și confirmă cifrele internaționale care ne situau într-un top al cariilor la copii într-o situație nefavorabilă, undeva la 48% copii cu carii la dinții temporari. La dinții permanenți stăm puțin mai bine. 34% dentiței indemnă și 25% leziuni netratate și 17% leziuni treatate. Adică aproximativ 45% leziuni caroiase și la dinții permanenți” explică dr. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică și management, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În ciuda problemelor evidente, părinții s-au arătat mulțumiți de sănătatea orală a copiilor lor, atrag atenția experții INSP.

„În ciuda acestor cifre, 80% dintre părinți s-au arătat mulțumiți de starea dentiției și gingiilor copiilor lor” mai spune dr. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică și management, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
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