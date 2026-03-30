Sancțiuni pentru medicii care nu respectă programul de lucru al spitalelor unde sunt angajați

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Ministerul Muncii și cel al Sănătății lucrează la un proiect comun prin care vor fi aduse sancțiuni pentru medicii care nu respectă programul de lucru al spitalelor de stat în care sunt angajați.

„Lucrăm împreună cu ITM-ul, în momentul de faţă, şi cu Ministerul Muncii, pentru a găsi o formă concretă de sancţiune pentru cel care părăseşte programul înainte de finalizarea programului la public pentru că nu doar că e imoral şi neetic, dar este şi ilegal” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Măsurile vin în contextul în care ministrul a afirmat, în repetate rânduri, că sunt medici care părăsesc spitalele publice în timpul programului şi merg în unităţi sanitare private, unii dintre ei lăudându-se public cu performanţele din spitalele private cu care au contracte, deşi activitatea lor din spitalul de stat este foarte redusă.

„M-am declarat şi mă declar şi astăzi, încă o dată: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului pentru a activa în mediul privat”, a adăugat Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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