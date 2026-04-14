Sângerarea abundentă, riscul pentru sănătate pe care femeile îl consideră „normal”

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Asociația Națională a Hemofilicilor din România atrage atenția asupra sângerării abundente, una dintre principalele simptome ale tulburărilor de coagulare.

Sângele conține unele proteine ce au rolul de a coagula sângele. Dacă una dintre ele lipsește sau nu își îndeplinește funcțiile în mod corespunzător, pot apărea tulburările de coagulare.

Asta înseamnă că sângerarea durează mai mult decât ar trebui.
Sângerarea abundentă, „normală” pentru femei

Aceste tulburări de coagulare pot fi ușor recunoscute în cazul femeilor, dacă se confruntă cu menstruații prelungite sau abundente.

Cu toate acestea, sângerarea abundentă este considerată „normală” sau „ereditară„ de multe dintre femei.

„Primul pas: vorbește cu medicul tău de familie. O analiză de sânge poate fi începutul, Cu un diagnostic corect, tratamentul poate face diferența pentru a trăi o viață activă și împlinită” atrage atenția asupra tulburărilor de coagulare Asociația Națională a Hemofilicilor din România.
Sprijin pentru pacienții care au tulburări de coagulare

Asociația Națională a Hemofilicilor din România este o comunitate de pacienți și aparținători care trăiesc cu hemofilie, boala von Willebrand și alte tulburări rare de coagulare.
Mai multe detalii despre cum puteți susține această Asociație puteți obține aici: anhr.ro/sustine.

 

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