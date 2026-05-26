Sarcina după vârsta de 35 de ani, risc pentru sănătatea mamei și a copilului VIDEO

Foarte multe femei întârzie obținerea unei sarcini și-și doresc să devină mame după vârsta de 30 de ani. Medicii susțin că există cazuri ale unor femei care au adus pe lume un copil și la 45 de ani.

Întârzierea momentului obținerii unei sarcini vine cu riscuri pentru sănătatea bebelușului.

„Totul este bine să fie făcut la timp. Nici când ești prea tânăr, nici când ești prea în vârstă. După o anumită vârstă, calitatea ovocitelor nu mai este cea care trebuie. Astfel, riscul de malformații este mai mare”, a explicat prof. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, șef Clinică Obstetrică – Gincologie – Spitalul Universitar de Urgență București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Totodată, chiar și organismul mamei poate avea de suferit din cauza unei sarcini întârziate.

„De asemenea, organismul mamei poate să aibă modificări și să apară hipertensiunea adusă de sarcină, a diabetului gestațional. Poate să aibă utere fibromatoase și să apară o insuficiență placentară, iar copilul să nu mai fie hrănit complet și corect având o greutate mică la sarcină”, mai spune prof. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, șef Clinică Obstetrică – Gincologie – Spitalul Universitar de Urgență București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.