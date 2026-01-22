Screening neonatal pentru diagnosticul a 19 afecțiuni grave printr-un program al Ministerului Sănătății VIDEO

Din primăvara acestui an, Ministerul Sănătății va lansa un program de screening ce permite depistarea a 19 patologii extrem de grave încă de la momentul nașterii. Depistate la timp, aceste boli pot fi ținute sub control, iar copiii se pot dezvolta pe parcursul vieții fără a avea complicații.

Un astfel de proiect destinat depistării destinat de la momentul nașterii a bolilor grave a fost inițiat de Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Robănescu-Pădure” din București. Proiectul medicilor constă în depistarea precoce a amiotrofiei spinale, o boală extrem de gravă și invalidantă. Decomandată proiectul de screening al unității medicale este unul pilot, însă datorită inițiativei Ministerului Sănătății, amiotrofia spinală poate fi depistată la timp în toate maternitățile din țară.

„Aici a fost o muncă de echipă. Într-adevăr partea legislativă e responsabilitatea Ministerului Sănătății, dar partea din spate e a oamenilor din sistemul de sănătate care au lucrat la acest proiect. Au făcut o treabă excepțională, au fundamentat nevoia de a avea acest screening. Cât de mult lucrează munca în echipă, cât de mult contează ca profesioniștii din sistem să fie alături de partea legislativă” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”.

Testele pentru depistarea celor 19 patologii grave imediat după naștere vor fi subvenționate de Ministerul Sănătății. Instituția face acum demersuri pentru a lansa programul în prima jumătate a acestui an.

„Toate analizele vor intra în vigoare în prima parte a acestui an. Avem nevoie de aprobarea bugetului pentru acest an” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.