Screening respirator la Timișoara. Acțiune a medicilor Spitalului „Victor Babeș”

FacebookEmailWhatsApp

 

Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara au reluat și în acest an campania de screening dedicată bolilor respiratorii.

Astfel, în zilele de 22 și 23 noiembrie, în incinta unui mall din oraș, cei care doresc pot beneficia de spirometrii gratuite.

Campania este organizată în contextul Zilei Mondiale a BPOC, una dintre cele mai severe boli respiratorii cronice, responsabilă de milioane de îmbolnăviri și decese la nivel mondial. Deși poate fi prevenită și tratată, Boală Pulmonară Cronică Obstructivă rămâne adesea nediagnosticată ani la rând, din cauza simptomelor discrete din stadiile incipiente. Nediagnosticat la timp, BPOC reduce semnificativ capacitatea plămânilor de a asigura oxigenul.

„Spirometria este una dintre cele mai simple, dar în același timp și eficace evaluări în identificarea și monitorizarea bolilor pulmonare cronice. Vorbim despre o investigație simplă, nedureroasă, care poate să ofere informații clare despre capacitatea pulmonară, fluxul de aer și funcția respiratorie. Este o metodă de bază prin care putem depista tulburările obstructive, caracteristice atât BPOC-ului, dar și alte disfuncții respiratorii care, netratate, se pot agrava în timp. Spirometria permite practic stabilirea “vârstei” reale a plămânilor. Scopul acestei campanii este de a încuraja oamenii să acorde mai multă atenție semnelor precoce ale bolilor pulmonare și astfel să se prezinte la medic pentru diagnostic și tratament în stadii incipiente”, spune prof. univ. dr. Cristian Oancea, manager Spitalul Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro