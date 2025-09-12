Se caută soluții financiare pentru opt spitale care trebuiau construite prin PNRR

România scoate de pe lista proiectelor de finanțare în domeniul sănătății, prin PNRR, construcția a opt unități medicale. Acestea vor beneficia însă de fonduri prin Programul de Sănătate 2021-2021. Premierul Ilie Bolojan a organizat o întâlnire cu reprezentanții unităților medicale și ai constructorilor.

„8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi care nu au mai pot fi menţinute, vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare” potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României.

Decizia privind scoaterea de pe listă a celor opt proiecte are legtură cu stadiul mic de implementare al acestora care, potrivit informațiilor oficiale, nu depășește 36% în momentul de față.

„ Este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocaţi. În acelaşi timp, trebuie să găsim soluţii de transfer sau de eşalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua” susține Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

Cele opt proiecte care vor fi mutate pe lista de finanțare a Proiectului pentru Sănătate 2021-2027 sunt: