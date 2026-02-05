Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș, reabilitată cu sprijinul Asociației Medici pentru România

În cadrul unui proiect al Asociației Medici pentru România, denumit „Pentru copiii noștri”, secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș a fost renovată și modernizată.

Valoarea proiectului implementat cu ajutorul Asociației Medici pentru România a depășit 1 milione de euro.

„Lucrările s-au desfășurat pe parcursul unui an, iar investiția totală a depășit 1.000.000 de euro, fiind realizată exclusiv din sponsorizări și donații. Secția deservește anual peste 5.000 de copii din Curtea de Argeș și localitățile învecinate și oferă condiții moderne de îngrijire, la standarde actuale, atât pentru micii pacienți, cât și pentru cadrele medicale” potrivit unui comunicat de presă al Asociației Medici pentru România.

La evenimentul de inaugurareau fost prezenți sponsorii, partenerii și oficialitățile care ne-au susținut pe tot parcursul acestui proces.

„Le mulțumim tuturor pentru încredere și implicare!
Privim deja cu entuziasm spre viitor și așteptăm cu nerăbdare să anunțăm următoarea secție de pediatrie pe care o vom renova„ potrivit sursei citate.

