Sesizare la DNA și Parchetul General în cazul clinicii private din Constanța

În scandalul în care este implicat spitalul privat din Constanța unde o tânără care a născut și a suferit complicații după naștere, ulterior pierzându-și viața la Spitalul Județean din Constanța, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că sesizează Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General. Oficialul a făcut acest demers ca urmare a Raportului Corpului de Control în care sunt evidențiate mai multe aspecte ilegale cu privire la activitatea clinicii private.

Mai mult, în urma neregulilor descoperite, Ministerul Sănătății a decis să retragă autorizația de funcționare pentru blocul operator și secția ATI. Deși au fost aplicate sancțiuni de peste 60 mii de lei, notele de constatare au fost înaintate procurorilor DNA și celor din cadrul Parchetului General.

„La nivelul unităţii sanitare a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pe secţia de terapie intensivă până la intrarea în legalitate, conform legislaţiei în vigoare şi au fost aplicate amenzi contravenţionale de peste 60.000 lei la nivelul unităţii sanitare şi cele două rapoarte au fost transmise Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Parchetului General” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.