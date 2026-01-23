Sfaturi pentru o viață sănătoasă de la Livia Graur, prezentatoare Focus-Prima TV: „Îmi fac timp pentru sănătate”

Regula stilului de viață sănătos o știm cu toții, însă începem să conștientizăm că trebuie aplicată abia când micile probleme încep să apară. De multe ori este prea târziu și este nevoie de medicație și drumuri nesfârșite la cabinetele medicilor.

Invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție” de la Medika TV, prezentatoarea jurnalului Focus de la Prima TV Livia Graur a explicat de ce trebuie să acordăm o deosebită importanță stilului de viață sănătos indiferent de vârstă.

„Probabil că atunci când suntem tineri nu prețuim darul sănătății. Pe măsură ce trec anii și încep micile probleme, începi să-ți dai seama că trupul este un templu și trebuie îngrijit corespunzător. Atunci, știam teoria, e bine să faci sport, să mănânci sănătos și așa mai departe” susține Livia Graur, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

„Fă-ți timp pentru tine”

Livia Graur consideră că este important să ne facem timp pentru noi și pentru sănătatea noastră.

„Acum în ultima vreme încep să-mi fac timp pentru mine și pentru sănătatea mea. Sănătatea este cea mai prețioasă, trebuie să ne îngrijim de ea atunci când este bună și să o păstrăm bună, pentru că nu luăm nimic de-a gata” mai spune Livia Graur, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.