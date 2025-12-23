Sibiu: Cel puțin opt persoane rănite după ce piscina interioară a unui hotel s-a prăbușit

ISU Sibiu a declanșat planul roșu de intervenție după ce piscina unui hotel din județ s-a părbușit. Opt persoane, între care și trei copii, au fost scoase din piscină de salvatorii chemați la locul intervenției.

La fața locului s-a solicitat și intervenția unui echipaj de scafandri, potrivit informațiilor făcute publice de ISU Sibiu.

„În aceste momente 8 persoane (5 adulţi şi 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori şi sunt evaluate de echipajele medicale sosite la faţa locului” potrivit ISU Sibiu.

În paralel continuă și misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

Știrea inițială: A fost declanșat Planul Roşu de Intervenţie

”În urma unui apel 112, echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică Sibiu se deplasează la un hotel situat la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari, în interiorul căruia a fost sesizată prăbuşirea tavanului unei încăperi”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior.

Acolo intervin 2 ambulanţe SMURD dintre care una cu medic, 4 ambulanţe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de stingere şi 2 autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

”Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.