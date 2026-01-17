Singura Secție de Adicții post-cură din România funcționează în județul Olt. Cât durează internarea VIDEO

De mai bine de jumătate de an, Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci din județul Olt a deschis prima secție dedicată continuării tratamentului destinat pacienților adulți care s-au confruntat cu adicții.

Nu se acordă tratament persoanelor în sevraj

Secția nu se adresează însă persoanelor care sunt în sevraj, ci îi ajută pe pacienți să-și continue tratamentul prescris de medicii psihiatri.

„Această secție post-cură a fost concepută de a ajuta pacienții în perioada de continuare a tratamentului nu în perioada de sevraj. Sevrajul se tratează în secțiile de psihiatrie-acuți, iar la noi ajung pacienții după ce a trecut perioada critică de sevraj” a explicat dr. Mihaela Bugan, șeful Secției Adicții – Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Secția dispune de 24 de paturi, iar serviciile medicale pe care le oferă sunt destinate pacienților din toată țara.

„Secția are 24 de paturi, funcționează de la jumătatea lunii august 2025, iar internarea se face pentru pacienții din toată țara, poate veni oricine în baza biletului de trimitere„ mai spune dr. Mihaela Bugan, șeful Secției Adicții – Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Cât durează internarea

Internarea în cadrul acestei secții durează 90 de zile, iar acordul pacienților pentru internare este necesar. Medicii susțin că în cele peste șase luni de la deschiderea secției s-au confruntat și cu situații în care pacienții au renunțat la serviciile medicale care le-au fost oferite.

„Durata internării depinde de evoluția pacientului. Este nevoie imperioasă ca pacientul să accepte internarea. Noi nu facem internări nevolutare și durata de internare este de 90 zile. Câțiva dintre ei renunță, nu ajung la cele 90 de zile. Este o perioadă lungă, grea pentru ei. Apare nevoia de a consuma substanțele care le dau dependență, apare o iritabilitate mare, control scăzut, anxietate, insonmii și toate aceste ne îngreunează munca, dar nu e imposibil să-i ajută” mai spune dr. Mihaela Bugan, șeful Secției Adicții – Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.