Sindicatele din Sănătate, invitate la consultări pe Legea salarizării

După ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză sindicatului SANITAS privind Legea salarizării, reprezentanții sindicali ai angajaților din domeniul medical au fost invitați la consultări.

Mai mult Federația SANITAS face demersuri pentru a-i convinge pe parlamentari să preia amendamentele pe care Federația le-a formulat.

„După publicarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti, Federaţia SANITAS a primit o invitaţie pentru astăzi, 22 iulie 2026, de la Ministerul Muncii, subiectul întâlnirii fiind «discuţii privind Legea salarizării». SANITAS a declinat invitaţia! Având în vedere faptul că instanţa a suspendat orice demers în legătură cu acest proiect de lege, întâlnirea pe care a propus-o ministerul azi nu are efectiv obiect”, potrivit SANITAS.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”, celălalt sindicat din Sănătatea românească, susțin că au luat parte la discuții și că vor participa în continuare la dezbateri.

„Concomitent, tot în cursul zilei de astăzi, sindicatele Solidaritatea Sanitară din ţară au demarat campania de convingere a parlamentarilor să preia amendamentele pe care le propunem la proiectul de lege a salarizării. Toate informaţiile publice indică faptul că viitoarea lege a salarizării va fi adoptată prin procedură parlamentară, revendicările FSSR rămânând în continuare valabile indiferent de cine va iniţia proiectul de act normativ” au transmis sindicaliștii.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a afirmat, după întâlnirea cu liderii sindicali din Sănătate, organizată de Ministerul Muncii pe tema proiectului noii Legi a salarizării din sectorul bugetar, că părţile au căzut de acord, printre altele, asupra creşterii sporului pentru gărzile din structurile de urgenţă şi a introducerii unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanţă.