Singurul muzeu din lume dedicat contracepției a împlinit 22 de ani

FacebookEmailWhatsApp

La Viena există singurul muzeu din lume dedicat contracepției și avortului. Instituția a împlinit recent 22 de ani de la înființare. Scopul acestui muzeu este de a-i educa pe tineri cu privire la drepturile reproductive pe care le au, prezentând totodată informații din trecut în care femeile foloseau substanțe toxice sau andrele pentru a întrerupe o sarcină.

Muzeul Contracepției și Avortului din Viena a fost înființat în anul 2003 de către medicul ginecolog austriac Christian Fiala. Iar rolul acestei instituții este a evidenția lupta pentru controlul fertilității și importanța accesului sigur la asistență medicală reproductivă. Toate acestea într-un moment în care în foarte multe țări dreptul la avort este contestat.

Fondatorul muzeului consideră faptul că femeile trebuie să decidă asupra dorinței lor de a deveni mame, în niciun caz guvernele. „Viața sexuală și decizia de a avea copii trebuie să le revină femeilor, nu guvernelor. Asta înseamnă democrație” susține fondatorul muzeului din Viena, într-o declarație publică pentru EFE.

Anul acesta, în luna aprilie, muzeul a realizat mai multe ghiduri practice înaintate guvernanților prin care sunt promovate politici publice de prevenire a sarcinilor în rândul adolescentelor.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

5 soluții eficiente care te ajută să te îngrași
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro