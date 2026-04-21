Soluții terapeutice pentru pacienții cu alergie la substanța de contrast VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Angiografia este o procedură medicală necesară în cazul multor patologii cardiace. Ea se efectuează folosind substanța de contrast. Există însă și pacienți care au alergie la o astfel de substanță medicamentoasă, iar medicii au soluții și pentru aceștia.

„Alergia la substanța de contrast este rară. Cumva noi știm înainte dacă pacientul dacă a mai efectuat investigații cu substanță de contrast și a tolerat-o sau nu. De fiecare dată există un protocol de desensibilizare. Pacientul este evaluat de alergolog. Administrăm anumite substanțe preintervenție” susține dr. Gabriel Crâșmariu, specialist de cardiologie intervențională – Ponderas Academic Hospital, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pentru a preveni expunerea pacienților alergici la contactul cu substanța de contract, există alternative cu care este înlocuită.

„Folosim substanță de contrast hipoosmolară care este mai prietenoasă cu pacienții. Iar în cazul particulare când nu se poate folosi substanța de contrast există acum angiografie cu dioxid de carbon care cumva similar agiografiei clasice care oferă imagini foarte bune. De asemenea, ne ghidăm de ecografia doppler.” mai spune dr. Gabriel Crâșmariu, specialist de cardiologie intervențională – Ponderas Academic Hospital, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Sportul și alimentația, echipa potrivită VIDEO

Mișcarea are multe beneficii pentru organism, mai ales în cazul copiilor. Totuși, mișcarea trebuie susținută și cu un regim alimentar potrivit, din care să nu lipsească alimentele sănătoase și hidratarea.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Poți slăbi fără să ții dietă, mâncând „normal”? Bianca Teliban, nutriționist, a explicat ce presupune, de fapt, acest proces EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro