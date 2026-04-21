Soluții terapeutice pentru pacienții cu alergie la substanța de contrast VIDEO

Angiografia este o procedură medicală necesară în cazul multor patologii cardiace. Ea se efectuează folosind substanța de contrast. Există însă și pacienți care au alergie la o astfel de substanță medicamentoasă, iar medicii au soluții și pentru aceștia.

„Alergia la substanța de contrast este rară. Cumva noi știm înainte dacă pacientul dacă a mai efectuat investigații cu substanță de contrast și a tolerat-o sau nu. De fiecare dată există un protocol de desensibilizare. Pacientul este evaluat de alergolog. Administrăm anumite substanțe preintervenție” susține dr. Gabriel Crâșmariu, specialist de cardiologie intervențională – Ponderas Academic Hospital, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pentru a preveni expunerea pacienților alergici la contactul cu substanța de contract, există alternative cu care este înlocuită.

„Folosim substanță de contrast hipoosmolară care este mai prietenoasă cu pacienții. Iar în cazul particulare când nu se poate folosi substanța de contrast există acum angiografie cu dioxid de carbon care cumva similar agiografiei clasice care oferă imagini foarte bune. De asemenea, ne ghidăm de ecografia doppler.” mai spune dr. Gabriel Crâșmariu, specialist de cardiologie intervențională – Ponderas Academic Hospital, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.