SONDAJ: Lipsa banilor îi ține pe români departe de controale și investigații medicale

Un sondaj realizat de tbi Bank, citat de News.ro, arată că situația economică deficitară pe care o traversează mulți români îi ține la distanță de controale și investigații medicale. Mai mult, sondajul arată că aproximativ 88% dintre respondenți au declarat că, în ultimii trei ani, au amânat de mai multe ori deciziile cu privire la starea lor de sănătate.

La sondajul tbi Bank au participat peste 1000 de persoane din toată țara. Sondajul evidențiază faptul că, atunci când vine vorba despre sănătatea lor, românii spun că vor merge la consultații sau investigații «cândva».

„Presiunea financiară şi instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulţi români să lase sănătatea fizică şi emoţională pe plan secund. Circa 88% spun că au amânat în ultimii trei ani cel puţin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, cel mai adesea din motive financiare sau pentru că au apărut cheltuieli considerate mai urgente” potrivit concluziilor care se regăsesc în acest sondaj.

Cele mai multe decizii de amânare au vizat controale sau investigaţii medicale (53%) şi tratamente stomatologice (52,1%), iar motivele cel mai des invocate sunt „cheltuieli mai urgente” (43%) şi imposibilitatea de a suporta întregul cost într-o singură plată (41,3%). Din numărul total de respondenţi, peste 30% s-au gândit, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că „o să mă ocup şi de asta cândva”.

„Datele sondajului arată foarte clar un tipar de amânare care a devenit aproape o normalitate: pentru mulţi români, grija pentru sănătatea fizică şi emoţională este împinsă constant pentru «cândva». Nu pentru că nu ar conta, ci pentru că lipsa banilor, presiunea altor cheltuieli şi absenţa unor soluţii flexibile de plată transformă deciziile importante într-un plan pe termen nedefinit. Problema este că acest «cândva» vine adesea cu costuri mai mari, probleme agravate şi un impact negativ asupra stării de bine. În acest context, echipa noastră vine cu o serie de soluţii inteligente şi avantajoase de finanţare, tocmai pentru a-i ajuta pe români să aibă mai multă grijă de ei”, spune Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.