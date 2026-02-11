Spitalul Clinic CF Timișoara devine centru pentru pacienții diagnosticați cu o boală rară, extrem de gravă

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Spitalul Clinic Căi Ferate din Timișoarăa devine centru medical dedicat pacienților cu Hemoglobinurie paroxistică noctură, o boală foarte gravă, din cauza căreia se distrug globulele roșii.

„Program naţional derulat în premieră la Spitalul Clinic C.F. Timişoara. Unitatea sanitară devine centru pentru pacienţii cu Hemoglobinurie paroxistică nocturnă! Hemoglobinuria paroxistică nocturnă intră în categoria bolilor rare. Afecţiunea se manifestă prin distrugerea accelerată a globulelor roşii. Boala este asociată, cel mai adesea, cu tromboze şi insuficienţă medulară” potrivit unui comunicat al unității medicale.

Boala este subdiagnosticată în România și de multe ori este depistată tardiv.

HPN are simptome nespecifice. Vorbim despre anemii fără o cauză evidentă şi de episoade trombotice neobişnuite. Practic, avem parametri hematologici care ies din limite, şi aici mă refer la hemoglobină scăzută, modificarea valorii trombocitelor, leucocite mici, un deficit de fier major, adică o feritină serică scăzută, anemie hemolitică şi tromboze apărute la vârste sub 45 de ani, în teritorii neobişnuite, în zone atipice, de exemplu la nivelul venelor abdominale sau cerebrale si afectarea măduvei osoase. De aceea, considerăm HPN-ul ca fiind o boală cu risc vital”, spune dr. Aura Ioana Hanci, medic specialist Hematologie – Spitalul Clinic C.F. Timişoara.

Categorii: Exclusiv
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