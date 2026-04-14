Spitalul Clinic de Urgență Elias, prelevare de organe de la un pacient în moarte cerebrală

Medicii Spitalului Clinic de Urgență Elias au prelevat oragane de la un pacient aflat în moarte cerebrală, în vârstă de 57 de ani. Intervenția a fost efectuată în dimineața primei zile de Paște, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

Astfel, au fost efectuate două operații de transplant renal și de cornee, „ fiind oferită o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință”, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

„În dimineața Sfintelor Sărbători de Paști, un gest de profundă generozitate a adus speranță și viață. La Spitalul Clinic de Urgență Elias din București, a avut loc o prelevare de organe de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia și-a exprimat acordul pentru donarea de organe și țesuturi, astfel în urma acestei prelevări, au putut fi efectuate două transplanturi renale, o femeie de 44 de ani și un bărbat de 23 de ani, la Institutul Clinic Fundeni și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”, oferind o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință”, a transmis Agenția Națională de Transplant.

Potrivit sursei citate, echipa ATI a Spitalului Elias a fost formată din: dr. Ioana Popescu Garotescu – coordonator intraspitalicesc de transplant și dr. Andreea Stroi – KDP.