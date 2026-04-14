Spitalul Clinic de Urgență Elias, prelevare de organe de la un pacient în moarte cerebrală

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Medicii Spitalului Clinic de Urgență Elias au prelevat oragane de la un pacient aflat în moarte cerebrală, în vârstă de 57 de ani. Intervenția a fost efectuată în dimineața primei zile de Paște, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

Astfel, au fost efectuate două operații de transplant renal și de cornee, „ fiind oferită o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință”, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

„În dimineața Sfintelor Sărbători de Paști, un gest de profundă generozitate a adus speranță și viață. La Spitalul Clinic de Urgență Elias din București, a avut loc o prelevare de organe de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia și-a exprimat acordul pentru donarea de organe și țesuturi, astfel în urma acestei prelevări, au putut fi efectuate două transplanturi renale, o femeie de 44 de ani și un bărbat de 23 de ani, la Institutul Clinic Fundeni și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”, oferind o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință”, a transmis Agenția Națională de Transplant.

Potrivit sursei citate, echipa ATI a Spitalului Elias a fost formată din: dr. Ioana Popescu Garotescu – coordonator intraspitalicesc de transplant și dr. Andreea Stroi – KDP.

Categorii: Exclusiv
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