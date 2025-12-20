Spitalul Clinic Județean Suceava introduce taxa de „horoscop”. Prețul, 100 de lei

În cadrul ședinței Consiliului Județean Suceava reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” solicită aprobarea pentru introducerea taxei de „horoscop”.

Taxa urmează să fie aprobată de către consilierii județeni și este inclusă la capitolul „Servicii medicale de obstetrică ginecologie”. Valoarea ei este de 100 de lei și va fi plătită de persoanele care doresc „detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă” potrivit documentelor ce alcătuiesc proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii publice. Oficialii spitalului din Suceava susțin însă că valoarea taxei este însă de 10 lei, nu de 100 de lei așa cum se arată în documentele supuse dezbaterii. Valoarea a fost trecută 100 de lei dintr-o eroare.

Reprezentații unității medicale susțin că aceste informații nu au caracter medical și nu necesită implicare altor persoane pentru furnizarea acestor informații, potrivit acelorași documente oficiale.

Unitatea medicală susține că inițierea unei astfel de solicitări nu este întâmplătoare. Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au dat curs unui astfel de demers ca urmare a numeroaselor persoane care solicită informații despre stabilirea orei exacte a nașterii întrucât vor să stabilească ascendentul nou născuților.

Aprobarea acestui serviciu ține însă de decizia pe care o vor lua consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Suceava. Este nevoie de aprobarea aleșilor județeni, întrucât cel mai mare spital din județ se află în administrarea CJ Suceava.

Pe ordinea de zi a ședinței din 23 decembrie, consilierii județeni din Suceava trebuie să aprobe și „Regulamentul de funcționare” al unității medicale în anul 2026.

Reacția unității medicale

Oficialii Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava susțin faptul că valoarea taxei este însă de 10 lei, nu de 100 de lei așa cum apare trecut în actele oficiale. În documentele puse la dispoziția Consiliului Județean s-a strecurat o eroare cu privire la valoarea taxei.

„Trebuie să fac de o precizare legat de asta. Este vorba despre o eroare care s-a strecurat în proiectul de taxe și impozite al CJ Suceava pentru anul 2026. În loc de 10 lei cât este proiectată taxa, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta deja există o propunere de rectificare a acestei erori care va fi făcută în ședința CJ din 23 dec. Este o sumă similară cu o alte taxe percepute pentru eliberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Județean Suceava„ a declarat, pentru MedikaTV.ro, medicul Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității medicale.

Mai mult, medicul recunoaște faptul că există persoane care solicită informații despre ora exactă a nașterii unui nou născut, în vederea realizării astrogramei.

„Precizat în document este pentru precizarea orei nașterii unei persoane. Au apărut multe solicitări privitoare la acest tip de informație și după cum s-a făcut și vorbire în spațiul public este posibil să fie legat de dorința de a face niște astrograme, de a face calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informații, dar noi am luat act și încercăm să-i ajutăm pe toți și să oferim astfel de informații în funcție de solicitările care apar” adaugă medicul Tiberius Brădățan.

Totodată, taxa se aplică și pentru eliberare altor informații legate de activitatea medicală a celui mai mare spital din Suceava.

„Această taxă este valabilă și pentru alte informații legate de activitatea spitalului. De la documente medicale, la date cu caracter personal care se eliberează prin Oficiul Juridic al spitalului” mai spune purtătorul de cuvânt.