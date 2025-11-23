Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași, din nou fără manager

La șase săptămâni de la preluarea funcției, managerul interimar Veronica Leonte a demisionat din funcție.

Anunțul a fost făcut public de reprezentanții Consiliului Județean din Iași. „Consiliul Județean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcția de manager interimar al Spitalului pentru Copii ‘Sfânta Maria’. Doamna Leonte va continua să își exercite atribuțiile de coordonare a unității medicale până la data de 1 decembrie” au spus oficialii instituției.

La începutul lunii octombrie, Consiliul Județean Iași anunța numirea în funcția de manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a medicului Veronica Leonte, în urma demisiei medicului Radu Constantin Luca, la o lună de la desemnarea sa în aceeași funcție.

Reamintim că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost implicat într-un imens scanda public, la începutul lunii septembrie, după ce mai mulți copii internați pe secția ATI a unității medicale au murit din cauza infectării cu o bacterie nosocomială.

Controalele ulterioare tragediei au scos la iveală numeroase nereguli în ceea ce privește activitatea medicală desfășurată în această secție.