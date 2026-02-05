Spitalul Județean Timișoara reia procedurile de transplant osos

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara a reluat intervențiile chirurgicale din cadrul Programului Național de Transplant Țesut Osos.

Prima pacientă care a beneficiat de o astfel de intervenție a suferit o fractură de humerus proximal.

„ntervenţia chirurgicală a constat în cura chirurgicală a unei fracturi iterative de humerus proximal, asociată cu defect osos semnificativ şi degradarea materialului de fixare utilizat la intervenţia chirurgicală iniţială. Complexitatea cazului a impus adoptarea unei soluţii terapeutice avansate, menită să ofere pacientei cele mai bune şanse de recuperare. Astfel, s-a realizat augmentare biologică cu alogrefă structurală de peroneu, urmată de fixare internă prin tehnica «double plating». Grefa osoasă a fost furnizată de Banca de Os a Spitalul Colentina, în cadrul unei colaborări exemplare. Mulţumiri speciale sunt adresate dr. Andrei Nica, director al Agenţiei Naţionale de Transplant, pentru sprijinul constant şi profesionalismul demonstrat” potrivit unui comunicat de presă al unității medicale.

Echipa medicală care a realizat intervenția a fost coordonată de conf. dr. Cosmin Faur, împreună cu dr. Dragoş Troţea, medic primar ortopedie-traumatologie, şi dr. Zoran Săndici, medic primar ATI.

Programul de transplat țesut osos al SJU Timișoara este coordonat de prof. dr. Jenel Marian Pătraşcu.