Spitalul Universitar de Urgență București, primul spital public românesc unde s-a realizat o ablație cu microunde

Spitalul Universitar de Urgență București este prima unitate medicală de stat unde s-a realizat o intervenție de ablație cu microunde a unor nodului tiroidieni.

„Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a marcat o nouă etapă importantă în medicina românească: în premieră naţională, în cadrul Secţiei Clinice de Endocrinologie, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, au fost efectuate primele două proceduri de ablaţie cu microunde pentru noduli tiroidieni. Această realizare a fost posibilă prin implicarea exemplară a întregului spital, beneficiind de sprijinul constant al echipei de conducere – prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu şi prof. univ. dr. Cora Pop, precum şi de colaborarea constantă şi valoroasă a Secţiei de Chirurgie Hepatobiliopancreatică, coordonată de conf. univ. dr. Sorin Alexandrescu. Un rol esenţial l-a avut expertiza şi implicarea activă a domnului doctor Ionuţ Sandu, căruia îi transmitem mulţumiri deosebite pentru contribuţia sa” susțin oficialii Spitalului Universitar de Urgență București.

Această procedură este minim invaziă și este eficientă în tratarea nodulilor tiroidieni.

„Ablaţia nodulilor tiroidieni cu microunde oferă o alternativă modernă şi eficientă la intervenţia chirurgicală clasică, permiţând conservarea funcţiei tiroidiene, eliminând hipotiroidia permanentă postoperatorie şi reducând semnificativ timpul de recuperare al pacientului şi riscul complicaţiilor. Se efectuează cu anestezie locală, fiind mult mai bine tolerată de pacienţi. Prezintă excelente rezultate pe termen mediu şi lung în reducerea volumului nodulilor benigni (Bethesda II) şi ameliorarea simptomelor compresive determinate de aceştia” mai spun reprezentanții SUUB.