Sprijin pentru comunitățile rurale vulnerabile din județul Brașov din partea DSP și a Caravanei cu Medici

Direcția de Sănătate Publică Brașov și Caravana cu Medici – Filiala Brașov au încheiat un parteneriat de colaborare pentru sprijinul comunităților locale vulnerabile.

Scopul acestui parteneriat este de a susține accesul la servicii medicale în rândul populației din medii vulnerabile, în special în zonele rurale ale județului Brașov.

„ „Prin semnarea protocolului de colaborare cu Caravana cu Medici, facem un pas important spre ceea ce ne dorim cu toții: o comunitate mai sănătoasă, mai informată și mai aproape de serviciile medicale de care are nevoie. Ne dorim ca împreună să fim un real sprijin pentru oameni și să contribuim la creșterea calității vieții în întreaga noastră comunitate. Ca director al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, dar și ca om, sunt recunoscătoare pentru acest parteneriat și optimistă privind oportunitățile pe care le vom dezvolta împreună în viitor” a declarat Director executiv Ing. Ancuța-Ofelia Blănaru.

Medicii care s-au alăturat acestui parteneriat își doresc să inițieze ample programe de sănătate dedicate comunităților vulnerabile.

„Ne dorim ca împreună să construim proiecte care să inspire încredere și să aducă speranță: campanii de screening, educație pentru sănătate, prevenție și, mai ales, dialog deschis cu oamenii din comunitate pentru a le afla exact nevoile. Colaborarea cu Caravana cu Medici reprezintă o dovadă că atunci când instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale își unesc forțele, pot apărea rezultate durabile și cu impact major asupra sănătății comunității. ” a declarat Adina Marin, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Brașov.