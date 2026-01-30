Stadiul proiectului Centrului pentru Mari Arși din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București

Estimările oficiale arată că, în momentul de față, stadiul construcției Centrului de Mari Arți al Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu” din București este de 40%. Șantierul a fost vizitat de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„În doar câteva luni, proiectul a ajuns la 40% progres fizic. (…) Centrul pe care îl construim va putea trata cazuri severe, la standarde moderne: 10 paturi pentru pacienți critici, 14 paturi de terapie intermediară, 10 paturi pentru microchirurgie, doi săli de operație dedicate, secție ATI cu 36 de paturi, bloc operator cu 8 săli’ susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

