Starea femeilor infectate cu lepră. Alte două angajate, sub supraveghere medicală

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Cele angajate ale salonului din Cluj-Napoca infectate cu bacteria care provoacă lepră sunt internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Alte două femei care au intrat în contact cu ele se află acum sub monitorizare medicală.

Angajatele confirmate cu lepră primesc îngrijiri medicale și se află sub monitorizarea medicilor, transmite Digi24.

Medicii au explicat că ele trebuie să urmeze tratamentul o perioadă mai lungă și vor rămâne în spital.

Sâmbătă, alte două colege ale acestora au ajuns la aceeași unitate medicală, pentru că au intrat în contact cu ele.

Acestea au fost supus unui set de analize medicale pentru a se stabili cu exactitate dacă au fost contaminate sau nu. Ceea ce se știe cu certitudine la acest moment este faptul că au simptome, au transmis medicii din Cluj.

Cele patru femei sunt din Asia, sunt angajate la același centru SPA din Cluj-Napoca, iar cele două surori au luat această boală în toamnă, atunci când au plecat în concediu în Bali, unde au vizitat-o pe mama lor, care la rândul ei suferea de lepră.

 

Categorii: Știri
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