Statistică îngrijorătoare: În România, un tânăr din zece a consumat cel puțin o dată droguri

Nou înființata Agenție Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor prezintă detalii cu privire la cât de extins este fenomenul consumului de droguri în România. Potrivit președintelui instituției, Rareș Petru Achiriloaie, în țara noastră un tânăr din zece a consumat cel puțin o dată droguri.

„În practică, în România, vârsta medie la care se începe consumul de substanţe este undeva la 20 de ani şi jumătate. Nu este nicidecum 12 ani, cum mai apar titluri în presă, deşi într-adevăr sunt cazuri tragice, sunt îngrijorătoare, în care vedem copii de 12-13 ani care au consumat droguri. Dar nu este imaginea generală aceea. Îmi place să lucrez pe date şi pe statistici astfel încât să fim eficienţi pe politicile publice. Un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. De acolo pornim”, a declarat la Medika Antidrog preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie.”